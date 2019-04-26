قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 10 مدنيين قتلوا في غارات جوية روسية على مناطق في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وأكد المرصد إن ثلاثة قتلى، بينهم طفل، سقطوا في أطراف بلدة كفرنبل، وسبعة بينهم طفلة في بلدة تل هواش.
مقتل 10 مدنيين سوريين بقذائف روسية على إدلبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-26
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 10 مدنيين قتلوا في غارات جوية روسية على مناطق في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وأكد المرصد إن ثلاثة قتلى، بينهم طفل، سقطوا في أطراف بلدة كفرنبل، وسبعة بينهم طفلة في بلدة تل هواش.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
07:54 PM
بينهم طفل وطفلة في بلدتي كفرنبل وتل هواش
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 10 مدنيين قتلوا في غارات جوية روسية على مناطق في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وأكد المرصد إن ثلاثة قتلى، بينهم طفل، سقطوا في أطراف بلدة كفرنبل، وسبعة بينهم طفلة في بلدة تل هواش.
، مقتل 10 مدنيين سوريين بقذائف روسية على إدلب ،
المصدر : الخليج 365
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