، مقتل 10 مدنيين سوريين بقذائف روسية على إدلب ،

محمد بن مسعود - الدمام - بينهم طفل وطفلة في بلدتي كفرنبل وتل هواش

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 10 مدنيين قتلوا في غارات جوية روسية على مناطق في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأكد المرصد إن ثلاثة قتلى، بينهم طفل، سقطوا في أطراف بلدة كفرنبل، وسبعة بينهم طفلة في بلدة تل هواش.