محمد بن مسعود - الدمام - حصل الباحث عبدالعزيز بن شعلان العلياني، على درجة الماجستير من جامعة المجمعة في تخصص (الإدارة الصحية) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، ويعد "العلياني" من الكفاءات القيادية الشابة المميزة. "العلياني" مازال يتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والاصدقاء والزملاء بهذة المناسبة. "الخليج 365" تتقدم للعلياني بالتهاني، وتتمنى له دوام التوفيق والسداد. "العلياني" يحصل على الماجستير من جامعة المجمعة بتقدير امتياز صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-26 حصل الباحث عبدالعزيز بن شعلان العلياني، على درجة الماجستير من جامعة المجمعة في تخصص (الإدارة الصحية) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، ويعد "العلياني" من الكفاءات القيادية الشابة المميزة. "العلياني" مازال يتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والاصدقاء والزملاء بهذة المناسبة. "الخليج 365" تتقدم للعلياني بالتهاني، وتتمنى له دوام التوفيق والسداد. Advertisements 26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440 07:34 PM حصل الباحث عبدالعزيز بن شعلان العلياني، على درجة الماجستير من جامعة المجمعة في تخصص (الإدارة الصحية) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، ويعد "العلياني" من الكفاءات القيادية الشابة المميزة. "العلياني" مازال يتلقى التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والاصدقاء والزملاء بهذة المناسبة. "الخليج 365" تتقدم للعلياني بالتهاني، وتتمنى له دوام التوفيق والسداد. ، "العلياني" يحصل على الماجستير من جامعة المجمعة بتقدير امتياز ،

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