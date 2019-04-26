، "المسحل" يعلن نيته الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن محمد المسحل، عزمه على الترشح لرئاسة مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم

للفترة 2019 - 2023 بعد أن تم إقرار تشكيل لجنة الانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد

الأسبوع الماضي، حيث ينتظر تحديد مواعيد فتح باب التقديم خلال الأيام القادمة.

ويحمل المسحل، سيرة رياضية متميزة، حيث بدأها لاعبًا بنادي الاتفاق السعودي ثم

عضوًا بمجلس الإدارة ورئيس إدارة المنتخبات السعودية وأمينًا عامًا للجنة الأولمبية

السعودية وعضوًا بالمكتب التنفيذي بالمجلس الأولمبي الآسيوي، قبل أن يعلن ابتعاده

المؤقت عن الرياضة قبل نحو 4 أعوام.

وأوضح المسحل في حديث خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن خدمة وطنه تأتي

في المقام الأول كهدف للترشح، مضيفًا: "الانتخابات هي صورة زاهية للتنافس من أجل خدمة الكرة السعودية وأتشرف بمواصلة خدمة بلادي من خلال عزمي على الترشح

لرئاسة مجلس اتحاد كرة القدم من أجل إحداث تغيير إيجابي للكرة السعودية".

وأضاف المسجل: "لست غريبًا على الوسط الكروي وأجد اليوم أن الكرة السعودية

بحاجة لجهود الجميع لتكون في القمة وبوجود الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة

واهتمام رئيس الهيئة العامة للرياضة سيتجسد ذلك بإذن الله مع كافة المرشحين للرئاسة".

وتابع: "الجميع يتطلع لرد الدين لوطنه والإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030 بشكل

يعزز من التواجد الأقوى للكرة السعودية، وهذا منتهى التنافس الوطني الجميل فلا

خاسر أبدًا في هذا المعترك، بل جميعنا لدينا الشغف لتقديم أي شيء للوطن العظيم".

وحول برنامجه الانتخابي، قال المسحل: "سألتزم بكافة الأنظمة التي تحددها لجنة

الانتخابات فيما يخص موعد إطلاق البرنامج الانتخابي ولا أستطيع اليوم إلا أن أقول

إنني سعيد بخدمة وطني".

وترأس اتحاد الكرة السعودي ما بين عامي 2018 و2019 ، ثلاثة رؤساء هم عادل

عزت وقصي الفواز وحاليًا يرأسه لؤي السبيعي.