، "سلمان للإغاثة" في سوريا واليمن.. آلاف السلال الغذائية تتهادى قبيل رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطنان من المواد تصل إلى مستفيديها من اللاجئين و2900 كرتون تمر إلى الغيل

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 2.900 كرتون تمر للنازحين والمتضررين في مديرية الغيل بمحافظة الجوف، يستفيد منها 17.400 فرد؛ وذلك ضمن جهود المملكة ممثلةً في المركز لسد الاحتياج الغذائي للمتضررين من أبناء الشعب اليمني.

هذا وقد وزّع المركز، اليوم أيضًا، 900 سلة غذائية، تَزِن 66 طنًّا و600 كيلو غرام، على 5.400 فرد في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 638 سلة غذائية، تزن 47 طنًّا و212 كيلو غرامًا، على 638 عائلة سورية لاجئة في إقليم الخروب بمحافظة جبل لبنان، امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال المركز؛ للوقوف مع الأشقاء اللاجئين السوريين في مختلف مناطق النزوح، ودعم الأمن الغذائي لهم خلال شهر رمضان المبارك.

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