، شرطة مكة: القبض على شخص أحرق سيارة مواطنة بالطائف ،

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محمد بن مسعود - الدمام - صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه في صباح يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٨/٢٠هـ باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف بلاغًا عن تعرض مركبة مواطنة للحرق عمدًا، وذلك بقيام شخص مجهول برشّ مادة بترولية على المركبة وهي متوقفة بأحد أحياء محافظة الطائف، وإشعال النار فيها؛ مما نتج عنه احتراقها بالكامل. وقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال – بتوفيق الله – عن تحديد هوية الجاني، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض عليه بمحافظة جدة التي فرّ إليها فور ارتكابه الجريمة، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظاميه بحقه.
وشرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن ذلك، لَتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
شرطة مكة: القبض على شخص أحرق سيارة مواطنة بالطائفعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-26
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه في صباح يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٨/٢٠هـ باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف بلاغًا عن تعرض مركبة مواطنة للحرق عمدًا، وذلك بقيام شخص مجهول برشّ مادة بترولية على المركبة وهي متوقفة بأحد أحياء محافظة الطائف، وإشعال النار فيها؛ مما نتج عنه احتراقها بالكامل. وقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال – بتوفيق الله – عن تحديد هوية الجاني، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض عليه بمحافظة جدة التي فرّ إليها فور ارتكابه الجريمة، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظاميه بحقه.
وشرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن ذلك، لَتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
07:22 PM
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه في صباح يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٨/٢٠هـ باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف بلاغًا عن تعرض مركبة مواطنة للحرق عمدًا، وذلك بقيام شخص مجهول برشّ مادة بترولية على المركبة وهي متوقفة بأحد أحياء محافظة الطائف، وإشعال النار فيها؛ مما نتج عنه احتراقها بالكامل. وقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال – بتوفيق الله – عن تحديد هوية الجاني، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض عليه بمحافظة جدة التي فرّ إليها فور ارتكابه الجريمة، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظاميه بحقه.
وشرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن ذلك، لَتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
، شرطة مكة: القبض على شخص أحرق سيارة مواطنة بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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