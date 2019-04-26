، "حرس الحدود" يحتفي بذوي الاحتياجات الخاصة في ينبع ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعزيز مشاركتهم في التنمية وفقًا لأهداف الرؤية وبرنامج التحول الوطني

نظمت قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة عصر أمس الخميس، مبادرة لاستضافة ذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة المخصصة لسباحة ذوي الاحتياجات الخاصة في شاطئ العيقة بشرم ينبع، وذلك في إطار تنفيذ واجباته ومبادراته لدوره الريادي في مجال المسؤولية الإجتماعية.

وأقيمت المبادرة على شرف محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، بحضور قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اللواء البحري بشير بن مفلح البلوي ومدير إدارة البحث والإنقاذ والسلامة بالمديرية العامة لحرس الحدود اللواء ناجي بن منصور الجهني ومدراء وممثلي الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة العقيد ماهر بن ردة المورعي، أن هذه المبادرة تأتي بدعم وتوجيه مباشر من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتجسيدًا لمفهوم رؤية المملكة ٢٠٣٠، لتمكين مختلف فئات المجتمع، وخاصة هذه الفئة الغالية على قلوبنا، وتعزيز مشاركتهم في التنمية المستدامة، وفقًا لأهداف الرؤية وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.

وأضاف: تضمنت المبادرة إقامة حفل ترفيهي ومسابقات خاصة، إضافة لقيام ذوي الاحتياجات الخاصة بالسباحة في المنطقة المخصصة لهم تحت إشراف المختصين في مجال البحث والإنقاذ.



وفي نهاية الحفل قام محافظ ينبع يرافقه قائد المنطقة ومدير إدارة البحث والإنقاذ والسلامة بتوزيع الهدايا والجوائز على أبنائهم وإخوانهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واختتم المتحدث الإعلامي بأن هذه المبادرة سيتبعها، بإذن الله، وفقاً لتوجيهات مدير عام حرس الحدود إقامة العديد من الفعاليات والمبادرات الأخرى الموجهة لمختلف شرائح المجتمع إيماناً من حرس الحدود بدوره المجتمعي تجاه الوطن وأبنائه.