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نجح الفريق الطبي بمركز القلب بحائل في إجراء أول حالة قسطرة تداخلية للشرايين التاجية باستخدام تقنية المثقاب الدائري "الروتبليتر".
الجدير ذكره أن مهمة المثقاب الدائري تكمن في تفتيت الكالسيوم المترسّب على الجدار الداخلي للشريان التاجي عن طريق دوران الروتبليتر من ١٤٠-١٨٠ ألف دورة بالدقيقة.
واستخدم الفريق الطبي توربينًا هوائيًّا؛ مما سهّل عملية توسيع الشريان بالبالون، وبعدها تم وضع الدعامة للإبقاء على الشريان مفتوحًا.
مركز قلب حائل ينجح بإجراء أول عملية لتداخل الشرايينخالد السليمي الخليج 365 2019-04-26
نجح الفريق الطبي بمركز القلب بحائل في إجراء أول حالة قسطرة تداخلية للشرايين التاجية باستخدام تقنية المثقاب الدائري "الروتبليتر".
الجدير ذكره أن مهمة المثقاب الدائري تكمن في تفتيت الكالسيوم المترسّب على الجدار الداخلي للشريان التاجي عن طريق دوران الروتبليتر من ١٤٠-١٨٠ ألف دورة بالدقيقة.
واستخدم الفريق الطبي توربينًا هوائيًّا؛ مما سهّل عملية توسيع الشريان بالبالون، وبعدها تم وضع الدعامة للإبقاء على الشريان مفتوحًا.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
07:04 PM
باستخدام تقنية المثقاب الدائري "الروتبليتر"
نجح الفريق الطبي بمركز القلب بحائل في إجراء أول حالة قسطرة تداخلية للشرايين التاجية باستخدام تقنية المثقاب الدائري "الروتبليتر".
الجدير ذكره أن مهمة المثقاب الدائري تكمن في تفتيت الكالسيوم المترسّب على الجدار الداخلي للشريان التاجي عن طريق دوران الروتبليتر من ١٤٠-١٨٠ ألف دورة بالدقيقة.
واستخدم الفريق الطبي توربينًا هوائيًّا؛ مما سهّل عملية توسيع الشريان بالبالون، وبعدها تم وضع الدعامة للإبقاء على الشريان مفتوحًا.
، مركز قلب حائل ينجح بإجراء أول عملية لتداخل الشرايين ،
المصدر : الخليج 365
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