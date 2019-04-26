“المنافسة” تشهر بمطاعم شهيرة لاتفاقها على رفع وتثبيت الأسعار وتغرمها 1.8 مليون ريال

شهَّرت الهيئة العامة للمنافسة بـ5 منشآت شهيرة تعمل في قطاع المطاعم، وغرمتهم مبلغاً تجاوز 1.8 مليون ريال لمخالفتهم نظام المنافسة. وأوضحت الهيئة أن المخالفة جاءت لاتفاق المنشآت المتنافسة على رفع وتثبيت الأسعار، مبينة أنه تم تأييد الحكم من قِبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.
وتضمن الحكم التشهير بالمنشآت المخالفة ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتهم، وذلك بموجب نظام المنافسة. وأشارت إلي أنه سيتم اتخاذ التدابيـر اللازمة لإزالة المخالفة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ المطاعم بالقرار، مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المهلة المحددة.
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