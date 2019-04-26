غرق شاب في مسبح استراحة بحوطة بني تميم

تعرض شاب من جنسية عربية للغرق أمس “الخميس” في مسبح إحدى الاستراحات بحوطة بني تميم. وكانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغا عن غرق الشاب الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة بعد غرقه في مسبح باستراحة في حي السلامية بحوطة بني تميم. وباشرت الجهات الأمنية الحادث، وتم نقل جثمان الشاب للمستشفى، وأُدخل ثلاجة الموتى.

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