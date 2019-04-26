طيران التحالف يشنّ ست غارات على تعزيزات للميلشيات الحوثية شرق تعز

شنّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عدة غارات على تحركات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية شرقي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري في بيان: إن مقاتلات التحالف استهدفت خلال غارات تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة ورزان الواقعة بين مديريتي الراهدة والدمنة جنوبي شرق تعز، مشيرًا إلى أن الغارات نتج عنها مقتل وجرح عدد من مسلحي المليشيا وتدمير عربات وأسلحة تابعة لها.

وتركزت الغارات بحسب المصدر على تعزيزات قتالية للحوثيين المدعومين من إيران، كانت في طريقها لمواقعها في خطوط التماس والمواجهات، بحسب موقع « سبتمبر. نت» التابع للقوات المسلحة اليمنية.

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وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قد قال إن قيادة القوات المشتركة تأخذ كافة ما يرد من ادعاءات حول مشاركة مقاتلين دون السن القانوني ضمن أيا من أعضاء التحالف على محمل الجد وتجري التحقيقات فيما قد يصح منها وفقًا لالتزاماتها القانونية الواردة في القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات العلاقة الخاصة بالأطفال.

وأشار إلى أن التحالف يمنع مشاركة من هم دون سن الثامنة عشر من كافة الدول الأعضاء، مذكرًا في الوقت نفسه بجهود إعادة الأطفال المجندين من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والذي وصل عددهم لـ120 مجنّد وكذلك جهود إعادة تأهيلهم ببرنامج تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب بمدينة مأرب بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حيال انضمام القوات المسلحة لأي دولة ضمن القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، من خلال تطبيق سلسلة من الإجراءات الدقيقة وتسجيل البيانات الحيوية للمقاتلين ومراجعتها باستمرار والتأكد من استيفاء المعايير القانونية والعملياتية باعتبارها جوهر احترام تطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ورادعة باستمرار المليشيا الحوثية في تجنيد الأطفال والزج بهم لميدان المعركة في تحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لمعاهده حماية الطفل.