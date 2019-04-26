السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وتصيب شاب بقنبلة غاز



قلقيلية 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم, مسيرة قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، مما أدى لإصابة شاب بقنبلة غاز في ظهره.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن عددا كبيرا من جنود الاحتلال هاجموا المسيرة فور انطلاقها، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بقنبلة غاز في الظهر عولج ميدانيا في مركز إسعاف القرية.

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19:37ت م

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