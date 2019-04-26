السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 16 مهاجراً غير شرعي



تونس 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 ابريل 2019 م واس

أوقف الأمن البحري التونسي 15 مهاجراً غير شرعي وسط البحر على مستوى شواطئ مدينة سيدي داود بمحافظة نابل شرق تونس العاصمة .

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم ، أن الموقوفين كانوا على متن زورق مطاطي مجهز بمحرك وهم في طريقهم الى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

وأضاف بيان ثان لنفس المصدر أن حرس الحدود بمدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب تونس اوقف مهاجراً من اصول افريقية كان بصدد اجتياز الحدود البرية الليبية التونسية خلسة .

وأشار البيانين انه تم إحالة الموقوفين للجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

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19:33ت م

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