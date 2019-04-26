

أملج 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على المراكز التابعة لمحافظة أملج، شملت المراكز الشمالية والشرقية والجنوبية والقرى والهجر التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:29ت م

0117





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على محافظة أملج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.