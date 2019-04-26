السعودية اليوم / جامعة الطائف تطلق 3 شراكات للتعاون في الخدمات الطلابية والمجتمعية



الطائف 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

أطلقت جامعة الطائف ثلاث شراكات جديدة للتعاون في مجالات الخدمات الطلابية والخدمة المجتمعية لسكان محافظة الطائف.

ووقعت جامعة الطائف، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من غرفة الطائف، وإحدى الشركات, والمصانع المحلية.

وتأتي الشراكات الثلاث امتداداً لجهود الجامعة للارتقاء بجودة التعليم، وتوفير كل ما من شأنه تحقيق رؤية ورسالة الجامعة ومتطلبات مشروع التحول البرامجي والأكاديمي الذي تبنته الجامعة، وتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في السعي إلى رفع مستوى التعليم الجامعي وتطويره.

وتأتي هذه الشراكات ضمن جهود الجامعة لتفعيل دورها المجتمعي تطبيقاً لمفهوم "جامعة بلا أسوار" الذي تبنته وتعمل على تطبيقه عبر مجموعة من الشراكات والمبادرات مع الجهات الحكومية والأهلية.

وأوضح عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الطائف الدكتور عبدالله بن ضاوي العتيبي، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة الطائف نصت على التعاون في البرامج التدريبية المدفوعة، لتوطين الوظائف وفقاً لرؤية 2030، والاستفادة من الكوادر المتميزة في جامعة الطائف في تقديم الاستشارات، والاستفادة من الأبحاث العلمية والدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية, وعلى التعاون بين الجامعة والغرفة في مجال تدريب طلاب وطالبات جامعة الطائف لنقل مهاراتهم وتأهيلهم للعمل، والاستفادة من القاعات التدريبية لدى الطرفين، وغيرها من المجالات التي يتم الاتفاق عليها وتخدم مصلحة الطرفين ومصلحة الطالب.

// انتهى //

19:21ت م

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