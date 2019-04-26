السعودية اليوم / "الأرصاد" تنّبه من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك



تبوك 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبارعلى منطقة تبوك تشمل محافظتي أملج والوجه والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها, دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني https://www.998.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx , أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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19:21ت م

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