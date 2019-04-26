السعودية اليوم / إرهابي يسلم نفسه وكشف مخابئ للأسلحة وإيقاف مهربين ومهاجرين بالجزائر



الجزائر 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن عنصر إرهابي سلم نفسه للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر.

وقالت الوزارة في بيان : إن وحدات من الجيش بتمنراست وجيجل وتيزي وزو كشفت 3 مخابئ للأسلحة والذخيرة تحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، كما دمرت قنبلة تقليدية الصنع ومواد لصناعة المتفجرات في تيزي وزو.

وأضاف البيان أن قوات الأمن تمكنت من إيقاف 15 مهرباً وحجز ما كان لديهم من مواد معدة للتهريب في جانت ، وبسكرة ، وعين قزام ، وبرج باجي مختار، كما تم إيقاف 16 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة في تلمسان وبشار وجانت وسوق اهراس.

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17:55ت م

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