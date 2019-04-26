

فرسان 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

رصدت عدسة وكالة الأنباء

ووثقت "واس" عملية صيد سمك الحريد, حيث يقوم الصيادون باعتراض سمك الحريد في خط سيرة بالممر المائي الضحل بشاطئ الحصيص ليتم إغلاق الشباك على مجموعات من تلك الأسماك وجرها إلى موقع قريب من الشاطئ، حيث ينتظر على طرفه أهالي الجزيرة والمشاركون في المهرجان متأهبين للظفر بما يستطيعون من هذه الأسماك.

// انتهى //

17:46ت م

0098



فرسان 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس"، مظاهر الاحتفاء التي يستقبل بها أهالي فرسان سمك الحريد الببغاء, الذي يزور جزر فرسان مرة في كل عام في ظاهرة عرفها أهالي فرسان منذ مئات السنين.ووثقت "واس" عملية صيد سمك الحريد, حيث يقوم الصيادون باعتراض سمك الحريد في خط سيرة بالممر المائي الضحل بشاطئ الحصيص ليتم إغلاق الشباك على مجموعات من تلك الأسماك وجرها إلى موقع قريب من الشاطئ، حيث ينتظر على طرفه أهالي الجزيرة والمشاركون في المهرجان متأهبين للظفر بما يستطيعون من هذه الأسماك.// انتهى //17:46ت م0098

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "واس" ترصد مظاهر الاحتفاء بمهرجان الحريد بفرسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.