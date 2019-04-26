انت الان تتابع تفاصيل خبر صفعة جديدة.. حصار الإمارات التجاري لقطر ينقلب ضدها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 06:49 مساءً - رفضت دولة قطر طلب الإمارات المقدم لهيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بتشكيل لجنة حول منع الدوحة إدخال البضائع الإماراتية إلى الأسواق المحلية، مجددة التزامها الكامل باتفاقيات المنظمة.

وأكد الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أن عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية يرجع فقط إلى تدابيرها الانفرادية بفرض حصار جائر غير قانوني على قطر.

واستنكرت قطر مواصلة الإمارات الإبقاء على تدابيرها غير القانونية، وشكواها مع ذلك من عدم توافر إمكانية الوصول إلى السوق القطرية.

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يشار إلى أن الإمارات ومعها السعودية والبحرين ومصر فرضت في يونيو 2017 حصاراً على قطر، لم يقتصر على قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة فقط، بل تضمن فرض حصار بري عليها، وإغلاقاً للمجالات الجوية والبحرية أمامها بشكل ينتهك الحقوق التجارية ليس لقطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضاً.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، في يوليو 2017، أن الشركات القطرية وغير القطرية الموجودة ستقاضي دول الحصار، وتطالب بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها بسببه.

وتقدمت دولة قطر بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الدول الأربع بسبب قرار محاصرتها اقتصادياً ودبلوماسياً.

ومنظمة التجارة العالمية أحد أضلاع المثلث الذي أنشأته الأمم المتحدة، في ستينيات القرن الماضي، لإدارة شؤون التجارة الدولية وحركة الأموال في العالم.