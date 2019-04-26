حرس الحدود يحتفي بذوي الاحتياجات الخاصة في ينبع

جدة - عمرو شويل في إطار تنفيذ واجباته ومبادراته لدوره الريادي في مجال المسؤولية الإجتماعية، نظمت قيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، الخميس ٢٠/ ٨/ ١٤٤٠هـ، مبادرة لاستضافة ذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة المخصصة لسباحة ذوي الاحتياجات الخاصة في شاطئ العيقة بشرم ينبع.

وأقيمت المبادرة، على شرف سعادة محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وبحضور قائد حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اللواء البحري بشير بن مفلح البلوي، وسعادة مدير إدارة البحث والإنقاذ والسلامة بالمديرية العامة لحرس الحدود، اللواء ناجي بن منصور الجهني ومدراء وممثلي الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة العقيد ماهر بن رده المورعي، أن هذه المبادرة تأتي بدعم وتوجيه مباشر من لدن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز – حفظه الله-، وتجسيدًا لمفهوم رؤية المملكة ٢٠٣٠، لتمكين مختلف فئات المجتمع، وخاصة هذه الفئة الغالية على قلوبنا، وتعزيز مشاركتهم في التنمية المستدامة، وفقًا لأهداف الرؤية وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.

Advertisements

وأضاف: “تضمنت المبادرة إقامة حفلاً ترفيهياً ومسابقات خاصة، إضافة لقيام ذوي الاحتياجات الخاصة بالسباحة في المنطقة المخصصة لهم تحت إشراف المختصين في مجال البحث والإنقاذ”.

وفي نهاية الحفل، وزع محافظ ينبع يرافقه قائد المنطقة وسعادة مدير إدارة البحث والإنقاذ والسلامة بتوزيع الهدايا والجوائز على أبنائهم وإخوانهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واختتم المتحدث الإعلامي بأن هذه المبادرة سيتبعها، بإذن الله، وفقًا لتوجيهات معالي مدير عام حرس الحدود إقامة العديد من الفعاليات والمبادرات الأخرى الموجهة لمختلف شرائح المجتمع إيماناً من حرس الحدود بدوره المجتمعي تجاه الوطن وأبنائه.