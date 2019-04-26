تعليم الليث يعتمد حركة القيادات المدرسية لـ153 قائدا ووكيلا

جدة - عمرو شويل ‏‎اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، حركة القيادات المدرسية للبنين للعام الدراسي المقبل ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ ، والتي اشتملت على (١٥٣) قائدًا ووكيلًا.

‏‎وأوضح أمين لجنة القيادات المدرسية علي بن محمد الجبيري، أن قرار الحركة شمل التجديد لعددٍ من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليف معلمين للعمل في القيادة المدرسية من تاريخ القرار.

وعبر مدير التعليم، الدكتور زكي بن زكي الحازمي، عن أمنياته للقيادات المدرسية بالتوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة والمسؤولين بالوزارة في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود.

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كما أشاد الحازمي بجهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة، وفي اختيار القيادات المتميزة التي ستحقق بإذن الله تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030.

رابط حركة القيادة المدرسية (الليث)