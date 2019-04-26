شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القريات يبحث الاستفادة من المياه المُجددة في الاستخدام الزراعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

بناء على توجيهات أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، نائب الرئيس للعمليات التابع للمؤسسة العامة الري المهندس عبدالعزيز بن رشود الرشود، ومرافقيه من مسؤولي المؤسسة، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات متعب البلوي.

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وأشاد محافظ القريات بجهود المؤسسة في تطوير مشروعات الري، منوهاً بما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة باحتياجات محافظة القريات من مشاريع المؤسسة العامة للري والصرف، وأبرز الفرص المتاحة لاستخدامات المياه المجددة في مجالات ري المزارع والاعتماد على المصادر غير التقليدية.

من جهته، قدَّم المهندس الرشود الشكر والتقدير لمحافظ القريات، على حرصه واهتمامه بعمل المؤسسة، وما يقدمه من توجيهات تدعم أعمالها لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية.