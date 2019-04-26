شكرا لقرائتكم خبر عن أمير «الشمالية» يرعى انطلاق المؤتمر الدولي «للعقم والإنجاب».. غدًا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

يرعى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز غدًا (السبت)، المؤتمر «الدولي للعقم والإنجاب»، بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، وذلك بقاعة الأهالي بمدينة عرعر.

ويضم المؤتمر الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، 34 متحدثاً دولياً من مختلف التخصصات في العقم والذكورة، ويهدف إلى تبادل الخبرات الطبية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة، إضافة لبحث المستجدات في طب العقم والإنجاب ورفع كفاءة الممارسين الصحيين.

ويفتتح أمير منطقة الحدود الشمالية بالتزامن مع استضافة المنطقة المؤتمر «الدولي للعقم والإنجاب» مركز العقم والإنجاب بمستشفى النساء والولادة بعرعر المتخصص في علاج العقم والإخصاب والتلقيح الصناعي والمجهري وأطفال الأنابيب كأول مركز متخصص في المنطقة.