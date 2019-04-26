، بعد "هزات كولومبو".. 4 انفجارات جديدة تضرب سريلانكا أثناء مداهمة أمنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ملاحقات اعتقال المتورطين تنتهى بالعثور على مستودع لتصنيع القنابل في منزل

قالت "سكاي نيوز عربية"، نقلاً عن مصادر أمنية سريلانكية: إنه وقعت 4 انفجارات خلال مداهمة قوات الأمن مستودعًا لتصنيع المتفجرات في منطقة سامانتوري.

وفي التفاصيل: ذكرت وكالة "رويترز" أن إطلاق نار متبادل وقع، عشية الجمعة، بين الشرطة السريلانكية ومجموعة من المسلحين خلال عملية مداهمة في العاصمة كولومبو، ولم تتوفر بعدُ أنباء بشأن ما إذا كان حادث تبادل إطلاق النار قد خلّف ضحايا أم لا، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وقال مراسل "سكاي نيوز": إن قوات الأمن السريلانكية عثرت، اليوم، على مستودع لتصنيع القنابل في منزل قامت بمداهمته في منطقة سامانتوري؛ حيث تقوم الشرطة، منذ أيام، بعمليات مداهمة لاعتقال المتورطين في التفجيرات الإرهابية، التي شهدتها كولومبو ونواحيها، نهاية الأسبوع الماضي.

وأبلغ الرئيس السريلانكي ميثريبالا سيريسينا، الصحفيين في كولومبو بأن حوالي 140 شخصًا في الدولة الجزيرة، تم تحديدهم على أن لهم صلات بـ"داعش" المتطرف، مشيرًا إلى أنه ستتم ملاحقتهم.

وقال: إن الحكومة السريلانكية لديها القدرة على السيطرة الكاملة على "أنشطة داعش" في البلاد، مؤكدًا: "سنتحكّم تمامًا في هذا ونخلق بيئة حرة وسلمية للناس؛ كي يعيشوا".

وهزّت سريلانكا، صباح الأحد الماضي، تفجيراتٌ انتحارية استهدفت 3 كنائس و4 فنادق، مخلّفة مقتل 253 شخصًا ونحو 500 مصاب.

