، العين على 16 مليون سعودي.. 150 دولة تتبارى بـ"السفر العربي 26" ،

محمد بن مسعود - الدمام - فعاليات تنطلق بعد غد في دبي تضم 4 أحداث رئيسية.. وتوقع 40 ألف زائر

تنطلق فعاليات أسبوع السفر العربي في دورته 26 في دبي، الأحد المقبل، وتستمر حتى أول مايو؛ بمشاركة ممثلين عن 150 دولة و65 جناحاً وطنيًّا ونحو 2500 شركة عارضة من أنحاء العالم.

ويشهد سوق السفر العربي سنويًّا سباقاً محمومًا بين الوجهات السياحية المشاركة؛ لاستقطاب السياح وعقد صفقات ضخمة؛ لا سيما في ظل المنافسة العالمية الكبيرة في مجال السياحة التي باتت تشكّل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في العديد من بلدان العالم؛ خاصة في ضوء التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، والتي قادت إلى تباطؤ معدلات النمو في كثير من البلدان، ويركز العديد من المشاركين على السوق الأكبر في المنطقة، والمصدر لأكثر من 16 مليون سائح سنويًّا إلى العالم وهو السوق السعودي.

وكشفت شركة "ريد ترافيل إكزيبشنز" المنظمة لأسبوع السفر العربي في دبي، عن نجاح الملتقى في استقطاب أكثر من 2500 شركة عارضة من جميع أنحاء العالم، ومشاركة ممثلين عن 150 دولة و65 جناحاً وطنيًّا و100 عارض جديد يشاركون للمرة الأولى؛ متوقعةً أن يصل عدد الزوار إلى 40 ألف زائر من المتخصصين في صناعة الضيافة والسفر والسياحة.

وأفادت الشركة بأن أسبوع السفر العربي يضم تحت مظلته أربعة أحداث رئيسية، تشمل -إلى جانب معرض سوق السفر العربي- الملتقى 2019، وسوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة، بالإضافة إلى منتدى كونيكت الشرق الأوسط والهند وإفريقيا، وفعالية يوم المستهلك "هوليداي شوبر" المخصصة للمستهلكين في قطاع الضيافة والسفر والتي تقام يوم السبت 27 أبريل.

وقال مدير محفظة معرض سوق السفر العربي وسوق السفر العالمي في لندن "كلود بلان": إن نجاح كل من سوق السفر العربي وسوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة وفّر لنا منصة ليس فقط لتقديم حدثين جديدين لعام 2019؛ ولكن لاستحداث أسبوع سفر كامل يشمل أسواق الشرق الأوسط الداخلية والخارجية على مستوى السياحة الترفيهية والسفر، الفاخر بالإضافة إلى توفير منتدى مخصص لتبادل الخبرات والأعمال بين أبرز المتخصصين في شركات الطيران في المنطقة وسلطات الطيران المدني ومجالس السياحة والمطارات ومنظمي الرحلات السياحية.

وأضاف: "بناء على هذه الأرقام، نحن واثقون من أن أسبوع السفر العربي؛ سيكون محركاً رئيسيًّا لجذب أفضل الوجهات العالمية في قطاع السفر، والتي تهم المستهلكين ورواد السفر في الشرق الأوسط"؛ مشيراً إلى أن سوق السفر العربي، سيشهد هذا العام أكبر مشاركة من آسيا على الإطلاق، بزيادة نسبتها 8% على أساس سنوي من إجمالي مساحة المعرض، مع مشاركة واسعة لكل من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وسريلانكا، التي أكدت مواصلة مشاركتها في المعرض كما هو مقرر؛ وذلك رغم التفجيرات الدامية التي تعرّضت لها هذا الأسبوع.