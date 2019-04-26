محمد بن مسعود - الدمام - قرّر مجلس الوزراء، مؤخرًا، إجراء تعديل على المادة (الثانية عشرة) من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 3/ 1/ 1425هـ، ونص التعديل الجديد على أن تكون بالنص الآتي: "تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول شهر يناير، وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي". بقرار مجلس الوزراء.. السنة المالية لمؤسسة التقاعد تبدأ من أول يناير عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-26 قرّر مجلس الوزراء، مؤخرًا، إجراء تعديل على المادة (الثانية عشرة) من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 3/ 1/ 1425هـ، ونص التعديل الجديد على أن تكون بالنص الآتي: "تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول شهر يناير، وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي". 26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440 Advertisements 06:04 PM قرّر مجلس الوزراء، مؤخرًا، إجراء تعديل على المادة (الثانية عشرة) من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 3/ 1/ 1425هـ، ونص التعديل الجديد على أن تكون بالنص الآتي: "تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول شهر يناير، وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي". ، بقرار مجلس الوزراء.. السنة المالية لمؤسسة التقاعد تبدأ من أول يناير ،

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