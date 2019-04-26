، "أخضر الكاراتيه" يفتتح مشواره الآسيوي بأربع ميداليات ،

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محمد بن مسعود - الدمام - انتزع نجم المنتخب السعودي للكاراتيه مطلق العتيبي اليوم الجمعة الميدالية الذهبية في منافسات القتال تحت وزن 70 كجم، وذلك في بداية مشوار أخضر الكاراتيه في البطولة الآسيوية الـ( 18) للناشئين والشباب وتحت 21 عامًا، والتي تقام بمدينة كوتا كينا بالو الماليزية حاليًا.
وجاء تتويج البطل مطلق العتيبي بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسة من كازخستان انير بوكوف بترشيح وأفضلية الضربات بعد تعادلهما بثلاث نقاط لكل لاعب .
وحصد المنتخب السعودي في اليوم الأول من البطولة على أربع ميداليات بعد مشاركته بخمس لاعبين في منافسات القتال لدرجة الناشئين بواقع ميدالية ذهبية عن طريق البطل مطلق العتيبي وثلاث ميداليات برونزية تحققت عن طريق اللاعبين رائد فران في منافسات القتال تحت وزن 52 كجم وعمر البخيت في منافسات القتال تحت وزن تحت وزن 63 كجم وزايد البيشي في منافسات القتال فوق وزن 70 كجم.
"أخضر الكاراتيه" يفتتح مشواره الآسيوي بأربع ميدالياتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-26
انتزع نجم المنتخب السعودي للكاراتيه مطلق العتيبي اليوم الجمعة الميدالية الذهبية في منافسات القتال تحت وزن 70 كجم، وذلك في بداية مشوار أخضر الكاراتيه في البطولة الآسيوية الـ( 18) للناشئين والشباب وتحت 21 عامًا، والتي تقام بمدينة كوتا كينا بالو الماليزية حاليًا.
وجاء تتويج البطل مطلق العتيبي بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسة من كازخستان انير بوكوف بترشيح وأفضلية الضربات بعد تعادلهما بثلاث نقاط لكل لاعب .
وحصد المنتخب السعودي في اليوم الأول من البطولة على أربع ميداليات بعد مشاركته بخمس لاعبين في منافسات القتال لدرجة الناشئين بواقع ميدالية ذهبية عن طريق البطل مطلق العتيبي وثلاث ميداليات برونزية تحققت عن طريق اللاعبين رائد فران في منافسات القتال تحت وزن 52 كجم وعمر البخيت في منافسات القتال تحت وزن تحت وزن 63 كجم وزايد البيشي في منافسات القتال فوق وزن 70 كجم.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
05:34 PM
انتزع نجم المنتخب السعودي للكاراتيه مطلق العتيبي اليوم الجمعة الميدالية الذهبية في منافسات القتال تحت وزن 70 كجم، وذلك في بداية مشوار أخضر الكاراتيه في البطولة الآسيوية الـ( 18) للناشئين والشباب وتحت 21 عامًا، والتي تقام بمدينة كوتا كينا بالو الماليزية حاليًا.
وجاء تتويج البطل مطلق العتيبي بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسة من كازخستان انير بوكوف بترشيح وأفضلية الضربات بعد تعادلهما بثلاث نقاط لكل لاعب .
وحصد المنتخب السعودي في اليوم الأول من البطولة على أربع ميداليات بعد مشاركته بخمس لاعبين في منافسات القتال لدرجة الناشئين بواقع ميدالية ذهبية عن طريق البطل مطلق العتيبي وثلاث ميداليات برونزية تحققت عن طريق اللاعبين رائد فران في منافسات القتال تحت وزن 52 كجم وعمر البخيت في منافسات القتال تحت وزن تحت وزن 63 كجم وزايد البيشي في منافسات القتال فوق وزن 70 كجم.
، "أخضر الكاراتيه" يفتتح مشواره الآسيوي بأربع ميداليات ،
المصدر : الخليج 365
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