، هطول أمطار متوسطة على العيص.. والمدني يحذر من تقلبات جوية تشهدها المدينة ،

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شهد بعضٌ من مراكز محافظة العيص ظهر اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة شملت: كبر والدبة وطريق الفرع والرقم، وبعضًا من المرتفعات الجبلية؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم؛ مما يوحي بهطول الأمطار مرة أخرى.
كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تصحب بنشاط في الرياح تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة.
وأضافت أن الحالة تشمل: العلا والمزامنة والمربع ومصادر والعقيلة والعشاش والأجزاء المجاورة لها، مؤكدة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم الجمعة.
من جهة ثانية حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين من تقلبات جوية تشهدها منطقة المدينة المنورة خلال هذه الأيام، داعية الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر من هذه التقلبات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.
هطول أمطار متوسطة على العيص.. والمدني يحذر من تقلبات جوية تشهدها المدينةماجد الرفاعي الخليج 365 2019-04-26
شهد بعضٌ من مراكز محافظة العيص ظهر اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة شملت: كبر والدبة وطريق الفرع والرقم، وبعضًا من المرتفعات الجبلية؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم؛ مما يوحي بهطول الأمطار مرة أخرى.
كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تصحب بنشاط في الرياح تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة.
وأضافت أن الحالة تشمل: العلا والمزامنة والمربع ومصادر والعقيلة والعشاش والأجزاء المجاورة لها، مؤكدة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم الجمعة.
من جهة ثانية حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين من تقلبات جوية تشهدها منطقة المدينة المنورة خلال هذه الأيام، داعية الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر من هذه التقلبات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
05:25 PM
الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات على المدينة
شهد بعضٌ من مراكز محافظة العيص ظهر اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة شملت: كبر والدبة وطريق الفرع والرقم، وبعضًا من المرتفعات الجبلية؛ حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم؛ مما يوحي بهطول الأمطار مرة أخرى.
كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تصحب بنشاط في الرياح تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة.
وأضافت أن الحالة تشمل: العلا والمزامنة والمربع ومصادر والعقيلة والعشاش والأجزاء المجاورة لها، مؤكدة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم الجمعة.
من جهة ثانية حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين من تقلبات جوية تشهدها منطقة المدينة المنورة خلال هذه الأيام، داعية الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر من هذه التقلبات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.
، هطول أمطار متوسطة على العيص.. والمدني يحذر من تقلبات جوية تشهدها المدينة ،
المصدر : الخليج 365
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