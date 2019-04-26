، طيران تحالف دعم الشرعية يشنّ 6 غارات على تعزيزات للمتمردين الحوثيين شرق تعز ،

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شنّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عدة غارات على تحركات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية شرقي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري في بيان: إن مقاتلات التحالف استهدفت خلال غارات تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة ورزان الواقعة بين مديريتيْ الراهدة والدمنة جنوبي شرق تعز؛ مشيرًا إلى أن الغارات نتج عنها مقتل وجرح عدد من مسلحي المليشيا وتدمير عربات وأسلحة تابعة لها.
وتركزت الغارات -بحسب المصدر- على تعزيزات قتالية للحوثيين المدعومين من إيران، كانت في طريقها لمواقعها في خطوط التماسّ والمواجهات؛ بحسب ما نقله موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية.
طيران تحالف دعم الشرعية يشنّ 6 غارات على تعزيزات للمتمردين الحوثيين شرق تعزوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-26
شنّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عدة غارات على تحركات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية شرقي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري في بيان: إن مقاتلات التحالف استهدفت خلال غارات تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة ورزان الواقعة بين مديريتيْ الراهدة والدمنة جنوبي شرق تعز؛ مشيرًا إلى أن الغارات نتج عنها مقتل وجرح عدد من مسلحي المليشيا وتدمير عربات وأسلحة تابعة لها.
وتركزت الغارات -بحسب المصدر- على تعزيزات قتالية للحوثيين المدعومين من إيران، كانت في طريقها لمواقعها في خطوط التماسّ والمواجهات؛ بحسب ما نقله موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية.
26 إبريل 2019 - 21 شعبان 1440
05:29 PM
استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيا
شنّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عدة غارات على تحركات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية شرقي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقال مصدر عسكري في بيان: إن مقاتلات التحالف استهدفت خلال غارات تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة ورزان الواقعة بين مديريتيْ الراهدة والدمنة جنوبي شرق تعز؛ مشيرًا إلى أن الغارات نتج عنها مقتل وجرح عدد من مسلحي المليشيا وتدمير عربات وأسلحة تابعة لها.
وتركزت الغارات -بحسب المصدر- على تعزيزات قتالية للحوثيين المدعومين من إيران، كانت في طريقها لمواقعها في خطوط التماسّ والمواجهات؛ بحسب ما نقله موقع "سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية.
، طيران تحالف دعم الشرعية يشنّ 6 غارات على تعزيزات للمتمردين الحوثيين شرق تعز ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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