“الجبير” يتحدث عن جهود المملكة لخدمة الأمن والسلم الدوليين

استضاف المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS)، أمس، في عاصمة المملكة المتحدة لندن، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه للمملكة المتحدة.

وألقى الجبير؛ محاضرة استعرض خلالها مواقف المملكة العربية السعودية تجاه عديد من القضايا التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهودها المبذولة لخدمة الأمن والسلم الدوليين، وذلك بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والباحثين في شؤون المنطقة. ثم أجاب الجبير؛ عقب المحاضرة، عن أسئلة الحضور.