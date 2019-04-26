وزير الإسكان: لن ننتقل إلى المرحلة الثانية من رسوم الأراضي حتى يتم قياس نتائج الأولى

أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل ، أنه لن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء حتى يتم قياس نتائج المرحلة الأولى. وقال في تصريح لتلفزيون “سي إن بي سي عربية”، على هامش مشاركته في مؤتمر القطاع المالي بالرياض، أن المرحلة الأولى من الرسوم لم تنضج بشكل كامل، مؤكدًا أن كل البوادر إيجابية.

وبين أنه في حال تم ضخ الأراضي التي تشملها المرحلة الأولى ستعمل على القيام بتوازن جيد في ضخ وحدات سكنية كبيرة، مشيرًا إلى أنه تم دعم أكثر من مشروع لإيصال البنية التحتية والخدمات، من خلال إيرادات العام الماضي من رسوم الأراضي البيضاء. يذكر أن الوزارة بدأت العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء في يونيو 2016، وأعلنت في نهاية نفس العام عن انتهاء المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي المستهدفة عبر البوابة الالكترونية. ويفرض النظام رسوماً سنوية بمقدار 2.5% من قيمة الأرض غير المطورة المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية داخل النطاق العمراني الذي تحدده الوزارة.