أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل ، أنه لن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء حتى يتم قياس نتائج المرحلة الأولى. وقال في تصريح لتلفزيون “سي إن بي سي عربية”، على هامش مشاركته في مؤتمر القطاع المالي بالرياض، أن المرحلة الأولى من الرسوم لم تنضج بشكل كامل، مؤكدًا أن كل البوادر إيجابية.
وبين أنه في حال تم ضخ الأراضي التي تشملها المرحلة الأولى ستعمل على القيام بتوازن جيد في ضخ وحدات سكنية كبيرة، مشيرًا إلى أنه تم دعم أكثر من مشروع لإيصال البنية التحتية والخدمات، من خلال إيرادات العام الماضي من رسوم الأراضي البيضاء. يذكر أن الوزارة بدأت العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء في يونيو 2016، وأعلنت في نهاية نفس العام عن انتهاء المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي المستهدفة عبر البوابة الالكترونية. ويفرض النظام رسوماً سنوية بمقدار 2.5% من قيمة الأرض غير المطورة المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية داخل النطاق العمراني الذي تحدده الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان: لن ننتقل إلى المرحلة الثانية من رسوم الأراضي حتى يتم قياس نتائج الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.