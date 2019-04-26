الدفاع المدني ينبه إلى جريان سيول بمكة المكرمة

وجه الدفاع المدني، اليوم الجمعة، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة بمنطقة مكة المكرمة قد تؤدي إلى جريان سيول خلال الساعات المقبلة، بناءً على ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح الدفاع المدني –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه بناءً على تنبيه متقدم من الأرصاد، فمن المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة.

وأشار التنبيه إلى أن الحالة المطرية سوف تشمل «الطائف، والسيل الكبير، والشفا، والهدا، والخرمة، وتربة» والأجزاء المجاورة لها، وأنها ستستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وكان الدفاع المدني وجه أمس الخميس، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، على مناطق «مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير».

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وتتعرض بعض مناطق المملكة لحالة ممطرة تستمر لعدة أيام؛ حيث توقعت هيئة الأرصاد -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة- أمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية، على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق القصيم، وحائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وإلى منطقتي الباحة وعسير.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

في السياق ذاته، توقع الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ الحالة الجوية الممطرة المتوقعة، الجمعة وتستمر لعدة أيام، مشيرًا إلى أنها تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل ثم القصيم فالرياض ثم الشرقية، حتى الباحة وعسير وجازان، خاصةً المرتفعات الشمالية.

وأوضح الباحث في الطقس أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، خفيفة إلى غزيرة، مصحوبة بحبات برد، متوقعًا امتداد الأمطار إلى الكويت، كما يتوقع أن تمتد الأمطار إلى سواحل مكة المكرمة، بما فيها جدة، وسواحل المدينة المنورة وسواحل تبوك وجازان.

