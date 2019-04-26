«مدني الباحة» ينقذ 7 أشخاص احتجزتهم سيول في 3 أودية

أنقذت فرق الدفاع المدني في منطقة الباحة سبعة أشخاص احتجزهم السيل في عدة أودية، عقب هطول أمطار غزيرة بالمنطقة. وأوضح الدفاع المدني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أن مدني الباحة أخرج سبعة أشخاص احتُجزوا في مياه سيل وادي جرد ووادي اللحيان ووادي أباد بمحافظتي بلجرشي والعقيق.

وأشار الدفاع المدني إلى أن العالقين تم إخراجهم دون حدوث إصابات بينهم، فيما وجَّه الدفاع المدني، في وقت سابق، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق مكة المكرمة وجازان والباحة وعسير.

وتتعرض بعض مناطق المملكة لحالة ممطرة تستمر لعدة أيام؛ حيث توقعت هيئة الأرصاد -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة- أمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية، على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق القصيم وحائل والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وإلى منطقتي الباحة وعسير.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

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من جانبه، أوضح الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أمس الخميس، أن الحالة الجوية الممطرة المتوقعة، ستبدأ الجمعة، وتستمر لعدة أيام، مشيرًا إلى أنها تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل ثم القصيم فالرياض ثم الشرقية، حتى الباحة وعسير وجازان، خاصةً المرتفعات الشمالية.

وأشار الباحث في الطقس، إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، خفيفة إلى غزيرة، مصحوبة بحبات برد، متوقعًا امتداد الأمطار إلى الكويت، كما يتوقع أن تمتد الأمطار إلى سواحل مكة المكرمة، بما فيها جدة، وسواحل المدينة المنورة وسواحل تبوك وجازان.

وأضاف الحصيني أن موطن القوة والسيول المتوقعة سيكون على عسير، وما بين حائل والقصيم وتربة الطائف ومهد الذهب وما جاورها، مشيرًا إلى حدوث صواعق وحبات برد ورياح.

من جهة أخرى، حصلت المديرية العامة للدفاع المدني على المركز الثاني في السباق الجماعي ضمن سباق الوفاء للشهداء الخامس للقطاعات الأمنية والعسكرية، والمركز الأول على القطاعات الأمنية في السباق الجماعي، كما حصل العريف عبدالرحمن الغامدي على المركز الثالث في السباق الفردي.