برنامج البيع على الخارطة يؤكد: الفيديو المتداول ليس لمشاريع الإسكان «تحت الإنشاء»

أكد برنامج البيع والتأجير على الخارطة التابع لوزارة الإسكان أن الفيديو المتداول لأحد المشاريع السكنية تحت الإنشاء؛ ليس لمشاريع برنامج «سكني» التي بدأ تنفيذها مؤخرًا بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح -في تغريدة تفصيلية عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- أن الفرق الهندسية لديه تجري زيارات دورية للإشراف على المشروعات المرخصة ومتابعتها، كما تتابع شهريًّا وبدقة التقارير التي يقدمها الاستشاري الهندسي للمشروع.

وكان مغردون تداولوا في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لأحد المشروعات العقارية بمدينة الرياض يُدَّعى أن مطوره العقاري متعاقد مع وزارة الإسكان؛ ما أثار موجة تساؤلات حول المشروع، قبل أن ينفي البرنامج علاقة الوزارة به.

يذكر أن لجنة البيع والتأجير على الخارطة، تشكلت بقرار مجلس الوزراء، بعضوية ممثلين لوزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص؛ حيث تعنى بالترخيص لنشاط التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة (المشاريع تحت الإنشاء).