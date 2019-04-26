«مدني جدة» ينقذ شخصًا سقط في حفرة عميقة

تمكنت قوات الدفاع المدني في محافظة جدة، اليوم الجمعة، من إنقاذ شخص سقط في حفرة عميقة. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أنقذ مدني جدة شخصًا سقط في حفرة بعمق (ستة أمتار) صباح اليوم، نقل عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج». ولم توضح «الدفاع المدني» مزيدًا من التفاصيل بشأن الحادثة.

في سياق آخر، تمكنت قوات الدفاع المدني بمدينة الباحة من إنفاذ سبعةٍ احتُجزوا في مياه السيول دون إصابات.

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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «مدني الباحة يخرج سبعة أشخاص احتُجزوا في مياه سيل وادي جرد ووادي اللحيان ووادي أباد ووادي اللحيان بمحافظة بلجرشي والعقيق دون أي إصابات ولله الحمد».

وكانت الفرق الميدانية للدفاع المدني بمنطقة الباحة، قد باشرت أمس الخميس، العديد من حالات الإنقاذ والاحتجازات في عدد من المواقع والأودية من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظتا بلجرشي والعقيق.

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، الجميع إلى عدم المجازفة بعبور الأودية، وأخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.