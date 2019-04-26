شرطة مكة: ضبطنا مرتكبي جريمة الاعتداء على حارس مدرسة بنات

كشف المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، عن أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الكامل، ألقت القبض على مرتكبي واقعة الاعتداء على حارس مدرسة بنات بقرية المضحاة، بالمحافظة.

وتعرض حارس المدرسة لاعتداء بالضرب؛ ما تسبب في إصابته من قبل أربعة أشخاص، لكن بمتابعة الجريمة، وجهود البحث والاستدلال عن مرتكبيها، تم تحديد هويتهم، وإيقافهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وشدد شرطة المنطقة على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

كان المتهمون اعتدوا بالضرب المبرح على حارس المدرسة، بعد إغلاق باب إحدى الغرف عليه، في ظل خلافات سابقة بينهم.

Advertisements

وتم نقل حارس المدرسة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة، وظل منومًا به؛ لتلقي العلاج.

ووجه أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير ‫خالد الفيصل، في وقت سابق، بسرعة ضبط الجناة بعد الاعتداء على حارس المدرسة.‬‬‬

وقالت إمارة مكة (عبر حسابها بتويتر) إنه بتوجيه من أمير مكة، ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 أشخاص اعتدوا ‏بالضرب على حارس المدرسة المذكور.‬‬‬

وأكدت إمارة مكة إحالة المتهمين إلى النيابة العامة حتى يؤخذ الحق لصاحبه، حسب توجيه الأمير خالد الفيصل.

وناشد حارس المدرسة، في وقت سابق، أمير مكة، بأخذ حقه من المعتدين «الذين لم يراعوا حرمة المكان ولم يحترموا الأنظمة».