السعودية اليوم / السفير الخريجي يلتقي مدير السعودية اليوم مركز الأبحاث الإحصائية للدول الإسلامية



الرياض 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

التقى معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي بمكتبه بمقر السفارة بأنقرة اليوم, مدير عام مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية "سيسريك" التابع لمنظمة التعاون الإسلامي نبيل دبور.

وهنأ معالي السفير, نبيل دبور على تعيينه أميناً عاماً لـ"سيسريك", كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والمركز.

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17:19ت م

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