السعودية اليوم / بلدية طلعة التمياط تكثف جولاتها الرقابية استعدادا لدخول شهر رمضان المبارك



رفحاء 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

كثفت بلدية طلعة التمياط ممثلة بإدارة صحة البيئة جولاتها التفتيشية على المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة والأنشطة المختصة ببيع المواد الغذائية والمطاعم ومحلات الحلويات.

وأوضح رئيس البلدية المهندس حمود بن هليل الحجيفي أنه جرى توجيه قسم صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية استعداداً لدخول شهر رمضان المبارك على كل المحلات في مدينة طلعة التمياط والقرى التابعة لها بهدف التأكد من سلامة وصحة الغذاء المقدم للمستهلك ولتعزيز حملة "غذاؤكم أمانة" التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ودعا جميع المواطنين لتقديم بلاغ في حالة وجود أي ملاحظة أو ضرر لقسم صحة البيئة أو على الرقم الموحد 940 لتقديم خدمات أفضل للمواطنين كافة.

// انتهى //

16:34ت م

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