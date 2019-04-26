السعودية اليوم / قوات النظام السوري تستمر في قصف مناطق سريان الهدنة الروسية – التركية



لندن 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 أبريل 2019 م واس

عاودت قوات النظام بعد منتصف ليل أمس بقصف مناطق في محيط بلدة خان العسل بريف حلب الجنوبي الغربي، ومناطق أخرى في بلدة اللطامنة وقرى لحايا والأربعين في ريف حماة الشمالي ضمن مناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح .

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات النظام استهدفت مناطق في أطراف بلدة الخوين وقرية الزرزور بالريف الجنوبي الشرقي من إدلب .

// انتهى //

16:12ت م

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