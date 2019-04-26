السعودية اليوم / رئيس بلدية محافظة البدع يتفقد مركزي قيال والعصيله



تبوك 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

تفقد رئيس بلدية محافظة البدع سعيد بن خليل السعيد أمس, مركزي قيال والعصيله التابعة للمحافظة, وذلك في إطار الجولات الميدانية التي تقوم بها البلدية للوقوف على الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

واطلع السعيد على مكتب الخدمات بمركز قيال, وعلى سير العمل به وبمركز العصيله, موجهاً بالرفع من مستوى الخدمات المقدمة من البلدية مثل الرقابه الصحية على المحلات, وعمل برنامج لفرق النظافة والقيام بجولة لنظافة شاملة.

من جهة أخرى, التقى السعيد خلال جولته التفقدية, رئيسي مركز قيال, ومركز العصيله, وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

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16:11ت م

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