السعودية اليوم / محافظ رفحاء يتفقد سير الاختبارات بعدد من مدارس المحافظة



رفحاء 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

قام محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني أمس, بجولة تفقدية على مدارس المحافظة للاطلاع على سير أعمال اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

وشملت الجولة التي رافقه خلالها مدير مكتب تعليم برفحاء ذياب الدخيّل, مدرسة تحفيظ القرآن الكريم المتوسطة, ومدرسة الحسن البصري الثانوية, مطلعاً خلالها على سير الاختبارات وأعمال اللجان وقاعات التصحيح والكونترول وقاعات الاختبار.

واطمأن على الطلاب، مستمعاً إلى شرح من قائدي المدرستين عن سير أداء الاختبارات وكيفية متابعتها وتوفير الإمكانيات كافة، إضافة إلى جاهزية المرافق المدرسية وتوفير كل احتياجات الطلبة.

وكرّم العماتي خلال زيارته لمدرسة تحفيظ القرآن المعلم ضحوي المضياني معلم الصف الأول ابتدائي بدرع تذكاري نظير ماقدمه من جهود موفقة وعطاءات تربوية بناءة في ميدان التعليم ومبادراته السنوية، معرباً عن سعادته وفخره واعتزازه بمثل هذه النماذج التربوية المبادرة.

وناقش محافظ رفحاء تهيئة المواقف الجنوبية لثانوية الحسن البصري بما يضمن سلامة الطلاب وتسهيل الحركة المرورية, مؤكداً ضرورة الاهتمام بمصلحة الطلاب وتهيئة المناخ المناسب لهم خلال فترة الاختبارات، والاهتمام بوسائل الأمن والسلامة داخل المدارس، حسب توجيهات سمو أمير منطقة الحدود الشمالية, راجياً من الله للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

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16:11ت م

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