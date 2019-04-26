السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يرعى انطلاق المؤتمر الدولي للعقم والإنجاب بالمنطقة غدًا

عرعر 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غدًا، المؤتمر "الدولي للعقم والإنجاب"، بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، وذلك بقاعة الأهالي بمدينة عرعر.

ويضم المؤتمر الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة, 34 متحدثاً دولياً من مختلف التخصصات في العقم والذكورة، ويهدف إلى تبادل الخبرات الطبية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة، إضافة لبحث المستجدات في طب العقم والإنجاب ورفع كفاءة الممارسين الصحيين.

ويفتتح سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالتزامن مع استضافة المنطقة المؤتمر "الدولي للعقم والإنجاب" مركز العقم والإنجاب بمستشفى النساء والولادة بعرعر المتخصص في علاج العقم والإخصاب والتلقيح الصناعي والمجهري وأطفال الأنابيب كأول مركز متخصص في المنطقة.

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16:10ت م

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