السعودية اليوم / بلدية الفرشة تصادر 91 كيلو جراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية



ظهران الجنوب 21 شعبان 1440 هـ الموافق 26 إبريل 2019 م واس

صادرت بلدية مركز الفرشة بسراة عبيدة خلال جولاتها التفتيشية الميدانية التي نفذتها أمس, في عدد من المنشآت الغذائية وسوق الخضار والمطاعم ومحلات بيع اللحوم, 91 كيلو جراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية, وإغلاق محلين, وإنذار أصحاب 7 محلات مخالفة.

وتأتي الجولات ضمن حملة "غذاؤكم أمانة ", للوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية للمنشآت، والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، والإشراف على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية, وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين.

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16:10ت م

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