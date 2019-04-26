انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر الأوفر حظاً بصفقة غاز طبيعي مسال طويلة الأجل مع باكستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 04:25 مساءً - قال مسؤول باكستاني كبير اليوم الجمعة إن قطر تتصدر متنافسين على صفقة طويلة الأجل لتوريد غاز إلى باكستان، وتعتزم حكومة رئيس الوزراء عمران خان اتخاذ قرار بشأن إبرام اتفاق في الأسابيع المقبلة.

وتجري باكستان مفاوضات مع ثماني دول وقعت معها اتفاقات حكومية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قطر وروسيا وتركيا وإيطاليا وسلطنة عُمان وأذربيجان وماليزيا وإندونيسيا. وأبدى وفد سعودي يمثل أرامكو السعودية المملوكة للدولة اهتماماً بصفقة غاز.

وقال المسؤول الباكستاني الكبير لوكالة "رويترز" إن شركة قطر غاز التي تديرها الدولة قدمت أقل سعر لعقد توريد غاز طبيعي مسال طويل الأجل والذي يتضمن مراجعة للأسعار بعد خمس أو عشر سنوات.

وامتنع المسؤول عن الإفصاح عن كمية الغاز الطبيعي المسال أو السعر الذي عرضته قطر.

وأوضح أنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة الباكستانية قراراً في الأسبوع أو الأسبوعين القادمين بشأن ما إذا كانت ستمضي قدماً في اتفاق حكومي، كما ستتخذ حينذاك قراراً بشأن الحجم.

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وقال المسؤول الكبير إن حكومة خان ربما تختار أيضاً طرح عطاء مفتوح للاتفاقات الطويلة الأجل. لكن بعض مسؤولي قطاع الطاقة يعتقدون أن الاتفاقات المباشرة المُبرمة بين حكومتين قد تقدم أسعاراً أقل من العطاءات.

وينفد الغاز المحلي من باكستان، التي يبلغ تعداد سكانها 208 ملايين نسمة، وتحولت البلاد إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال لتخفيف نقص مزمن للطاقة يعرقل اقتصاد البلاد وأدى إلى انقطاعات للكهرباء على مدى عشر سنوات.

وفي وقت سابق رجح مسؤولون باكستانيون كبار أن تتجه إسلام آباد التي تعاني من أزمة سيولة لقبول عرض أقل الموردين سعراً.

وأصبحت قطر بالفعل أكبر مورد للغاز إلى باكستان بعد أن وقعت اتفاقاً مدته 15 عاماً لتصدير ما يصل إلى 3.75 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى باكستان. وزود الاتفاق المُبرم في عام 2016 باكستان بأول مرفأ للغاز الطبيعي المسال.

وبعد أن أصبحت من أسرع أسواق الغاز الطبيعي المسال نمواً في العالم، تتطلع باكستان إلى إبرام عقود إمدادات طويلة الأجل لثاني مرفأ للغاز الطبيعي المسال لديها، الذي بمقدوره استقبال 600 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي.

ووقعت باكستان بالفعل اتفاق استيراد مدته خمس سنوات مع جانفور لتجارة السلع الأولية واتفاقا مدته 15 عاماً مع إيني الإيطالية، لكنها تسعى لإبرام اتفاقات طويلة الأجل تتعلق بنحو 400 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً.