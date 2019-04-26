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2019-04-26 الملك سلمان وولي العهد يعزيان الدوق هنري في وفاة والده متابعات الخليج 365 - واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الملكي الدوق هنري الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى في وفاة والده صاحب السمو الملكي الدوق جان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق.

وقال الملك المفدى :” تلقينا نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الدوق جان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق ، ونعرب لسموكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه” .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الملكي الدوق هنري الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى في وفاة والده صاحب السمو الملكي الدوق جان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق.

وقال سمو ولي العهد :” تلقيت نبأ وفاة والدكم صاحب السمو الملكي الدوق جان الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورج الكبرى السابق ، وأعرب لسموكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة ، وألا تروا أي سوء”.









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