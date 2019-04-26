فيديو.. طيار يوقف طائرته ليسمح بمرور الضب

2019-04-26

متابعات الخليج 365 - القصيم

في مقطع فيديو لاقى استحسان الكثير من المواطنين، توقف طيار بطائرته على جانب المدرج للسماح بمرور ضب تصادف تواجده على المدرج.

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وقال متداولو المطقع إن الواقعة تمت في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم.

والمعروف أن الضب هو حيوان يعيش في الصحراء والبراري, شكله الخارجي يكاد يشبه التمساح أو الديناصور عندما ينتصب.

ويصل طول الضب إلى 85 سم عندما يتمّ نموه.

ويعتمد الضب على النبات في غذائه وهو لا يشرب الماء إلا نادراً.