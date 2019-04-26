- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. طيار يوقف طائرته ليسمح بمرور الضب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. طيار يوقف طائرته ليسمح بمرور الضب
متابعات الخليج 365 - القصيم
في مقطع فيديو لاقى استحسان الكثير من المواطنين، توقف طيار بطائرته على جانب المدرج للسماح بمرور ضب تصادف تواجده على المدرج.
وقال متداولو المطقع إن الواقعة تمت في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم.
والمعروف أن الضب هو حيوان يعيش في الصحراء والبراري, شكله الخارجي يكاد يشبه التمساح أو الديناصور عندما ينتصب.
ويصل طول الضب إلى 85 سم عندما يتمّ نموه.
ويعتمد الضب على النبات في غذائه وهو لا يشرب الماء إلا نادراً.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. طيار يوقف طائرته ليسمح بمرور الضب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.