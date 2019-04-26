هل يرجع فائض فاتورة #الكهرباء الثابتة إلى المستهلك ؟

2019-04-26

متابعات الخليج 365 -الرياض

بالرغم من الجهود التي تبذلها السعودية للكهرباء لترويج فكرة الفاتورة الثابتة إلا أن العديد من المواطنين يساورهم الشك حول جدوى هذه الآلية.

فواتير متساوية

وبينت الشركة، أن المشترك الذي يسجل في خدمة الفاتورة الثابتة، سيحصل على فواتير متساوية القيمة طيلة العام، وأشارت في نفس الوقت، إلى تزايد عدد المشتركين الذين سجلوا في الخدمة، في ظل التسهيلات المقدمة، لكي يتمكن المشترك من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية التي يحصل عليها.

قراءة العداد

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وأشارت إلى أنه سيتم قراءة العداد بشكل شهري كالمعتاد، حيث تصدر الفاتورة موضحاً بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، وإذا رغب المستهلك في استمرار الخدمة، فيتم حساب المعدل الجديد في ضوء الاستهلاك الفعلي، اما إذا لم يرغب في الاستمرار، فتتم تصفية المبلغ له أو عليه”.

صعوبة إلغاء الخدمة

وبالرغم من أن الشركة أكدت أنه يمكن للمشترك إلغاء الخدمة في أي وقت يرغب، إلا أن بعض المشتركين اشتكوا من صعوبة في الإلغاء قبل انتهاء العام سواء عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو عبر رقم خدمة العملاء.

التجديد التلقائي

وبحسب السعودية للكهرباء فإنه في حال مرور الاثني عشر شهراً من تاريخ الاشتراك، سيتم التجديد التلقائي للخدمة مع حساب متوسط الاستهلاك للاثني عشر شهراً السابقة، كما سيزود المشترك ببيان تفصيلي لجميع المبالغ المدفوعة وقيمة الاستهلاك الفعلي للاثني عشر شهراً السابقة.

تصفية المبالغ

وكشفت أنه عندما يتم تصفية المبالغ المدفوعة مع قيمة الاستهلاك الفعلي، ستتيح الشركة آلياً منح المشترك رصيداً في حال وجود فروقات مالية لصالحه، وستتيح أيضا التقسيط للاثني عشر شهراً المقبلة، في حال وجود فروقات على المشترك.