شاهد .. بردية القرشيات شمال الطائف

2019-04-26

متابعات الخليج 365 - الطائف

وثق مواطن بالفيديو بردية شمال الطائف التي هطلت قبل ساعات قليلة ضمن الحالة الجوية التي تشهدها عدة مدن ومناطق من المملكة.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر توقع في تنبيه متقدم له اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

والمعروف أن القرشيات في الجهة الشمالية من محافظة الطائف وتضم تجمعاً سكانياً كبيراً وسط منطقة واسعة يشملها مناخ الطائف الجميل، كما تقع على طريق القادم من وسط وشمال المملكة والقادمين من الجهة الجنوبية الشرقية وعلى طريق عشيرة، كذلك تعد منطقة التقاء مما ساهم في تزايد عدد سكانها ونمو المنطقة تجارياً على الطرق المجاورة لها.