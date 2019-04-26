9 جهات حكومية ترسم ملامح الفرنشايز بالشرقية

2019-04-26

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - الدمام

برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، دُشن مساء أمس، المعرض العالمي للامتياز التجاري، بمعرض الظهران.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وأمانة المنطقة الشرقية، وغرفة الشرقية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وغرفة جازان، وبنك التنمية الاجتماعية، ومعهد ريادة الأعمال، ومركز دلني للأعمال، ووزارة التجارة والاستثمار.

وتتحدث خلال فعالياته مجموعة من المتحدثين المتخصصين عن النواحي القانونية والتطويرية والاستشارية في مجال الامتياز التجاري “الفرنشايز” ، من خلال ورش عمل هدفها دعم القطاع ونشر الوعي حول فوائد الامتياز التجاري للاقتصاد الوطني عبر القيم المضافة التي يحققها.

ورحبت المديرة التنفيذية لمعرض الامتياز التجاري عبير جليح، بالمشاركين، مقدمة شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على رعايته للمعرض، ودعمهم اللامحدود لشباب وشابات الأعمال، بهدف تبني حلم ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- لتصل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة بقيادة تؤمن بالطاقات الشابة وفتح الأبواب لهم بلا حدود للانطلاق، من أجل تحقيق أعلى مستوى اقتصادي يعود بالفائدة على العائد المحلي حسب رؤية 2030.

من جانبها قالت زينب الأمين، مدير عام قطاع خدمات المنشآت بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، إن الرؤية أشارت إلى أن نظام الامتياز التجاري يشكل فرصةً مهمةً لإطلاق مشروعات رواد الأعمال الراغبين في العمل الحر أو تطوير علاماتهم ضمن هذا النظام العالمي.

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وأضافت أن الامتياز التجاري يساهم بمعدل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني للدول بمعدل 2 مليون من الامتيازات التجارية التي تخلق 19 مليون وظيفة حول العالم، ونعمل في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” باهتمام كبير على تصميم البرامج والمبادرات التي تسهم في تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، وإيجاد الفرص الاستثمارية ونقل التقنية، ويأتي برنامج الامتياز التجاري كأحد أهم البرامج التي صممتها “منشآت” لبناء صناعة امتياز تجاري تزدهرُ وتستديم.

وأشارت إلى أن عدد الفرص المنشورة عبر منصة الامتياز التجاري التي تم تدشينها في منتصف العام الماضي وصل إلى 208 فرص، وبلغ عدد مانحي الامتياز 606 مانحين، فيما وصل عدد ممنوحي الامتياز إلى 1033 ممنوحا، وعدد طلبات الامتياز إلى 1639 طلبا.

ونوهت أن البرنامج يهدف إلى تحسين موقع المملكة دوليًّا ووضعها على خريطة الامتياز التجاري عالميًّا، وتشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى المساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات وتطوير مهارات “مانح الامتياز والمستفيد من الامتياز” وتقديم خدمات الصناعة في المملكة.

يذكر أن المعرض يستضيف في نسخته الثانية جمهورية إندونيسيا كضيف شرف وبحضور مجموعة من الشركات والعلامات الإندونيسية، وينسجم مع طموحات وتوجهات رؤية المملكة 2030، حيث شارك في الافتتاح السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إندونيسيا لدى المملكة والمندوب الدائم إلى منظمة التعاون الإسلامي أغوس مفتوح أبي جبريل.