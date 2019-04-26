بعد حرق سيارة امرأة بالطائف .. هذه العقوبة تنتظر الجاني

2019-04-26

متابعات الخليج 365 - الطائف

أشاد المواطنون بسرعة تحرك النيابة العامة للقبض على الشاب، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو يحرق سيارة امرأة، في محافظة الطائف.

ووجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالقبض على الشاب، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

كيف نفذ المتهم جريمته؟

وكان مواطنون تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه شاب وهو يحرق سيارة امرأة نوع إلنترا ٢٠١٨، حيث ظهر الشاب في الفيديو وهو يسكب البنزين على السيارة من عبوة حصل عليها من سيارته، التي استقرت في مكان قريب من السيارة المحترقة، ثم أشعل فيها النيران ولاذ بالفرار، إلا أنّ الكاميرات رصدته.

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السبب الحقيقي

وذكر المواطنون أنّ سبب قيام الشاب بحرق السيارة يعود إلى أنّ من يقود المركبة امرأة فقط، ذاكرين أنه أحد جيرانها.

واستنكر العديد من المواطنين هذا الفعل، مشيرين إلى أنّ هذا التصرف الفردي لا يعكس موقف أبناء المملكة، ولا يعبر عنهم بأي حال من الأحوال.

العقوبة المنتظرة للجاني

وتنص المادة 42 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب على: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة ولا تقل عن 8 سنوات، كل من أتلف – تنفيذا لجريمة إرهابية – أي من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو أي وسيلة من وسائل النقل”. بحسب ما ذكر متابعات الخليج 365 “سلطان”، مطالبًا بتنفيذ القانون في حق الشاب مرتكب الواقعة.

استنكار واسع للجريمة

بينما استنكرت هيلة المشوح الواقعة قائلة: “حرق سيارتها ثم ركب “سيارته” ومضى!.. الأهم عنده أن يلغي حقها ولكن حقه محفوظ !.. نموذج بسيط لإفرازات ما تم زرعه ونشأ عليه هؤلاء.. أهمها دونية الأنثى أمام الذكر!.. قولوا له وأمثاله: “كان زمان”!.

فيما قال سراج الغامدي : “أتمنى القبض على هذا المجرم.. الممتلئ بالكراهية والحسد”.

وقالت نورة الحسيني: “سواء كانت سيارة رجل أو امرأة.. الموقف واحد! بأي حق تقوم بإتلاف شيء ليس من ممتلكاتك ! البلد فيها قانون.. وتابعت “كيف يجي لك ضمير تحط راسك على مخدتك وتنام؟!”

وكانت النيابة العامة قد نشطت مؤخرًا برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها؛ حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.