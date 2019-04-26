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الان تتابع “الشؤون الإسلامية”: لا يحق للإمام توكيل من يصلي عنه التراويح دون موافقة الوزارة والان مع التفاصيل
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قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالعزيز العسكر، إنه لا يحق للإمام توكيل من يصلي عنه التراويح أو يلقي المحاضرات دون موافقة الوزارة.
وطالب في تصريحات صحفية، جميع المصلين بالإبلاغ عن المخالفين، حتى يتم اتخاذ اللازم ضدهم، مشيرًا إلى أن تلقي الشكاوى والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 1933، من السبت إلى الخميس من الساعة 7 صباحًا إلى 11 مساء، والجمعة من 1 ظهرًا إلى الساعة 11 مساء.
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